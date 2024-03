Dal passato di Mirko Brunetti spunta una critica per Signorini al GF Vip

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mercoledì sera al Grande Fratello Alfonsoha riservato una frecciatina a, dicendogli che con Perla potrebbe avere una strategia e aggiungendo che l’ex gieffino (come gli altri) è molto attento ai social. Dopo l’intervento del conduttore le fan dei Perletti hanno riesumato daldiun suo presunto tweet: “Alfonsomoralista ed incoerente. #gfvip2020 #gfvip4“. Il post in questione risale al 20 gennaio 2020 ed è stato pubblicato dal profilo “1”. Pare si tratti davvero di un account usato dall’ex gieffino, visto che nella foto profilo appare proprio, anche se con un look diverso. In ogni caso, caro… l’hashtag giusto era: GFVip! Alfonsomoralista ed ...

Il business dei falsi veicoli d'epoca: 21 rinvii a giudizio e 6 patteggiamenti: Il «business delle vespe», è stato ribattezzato. Ma non di soli scooter dal passato (falsamente) glorioso trattavano i protagonisti dell'indagine portata avanti dalla Polizia stradale e coordinata dal ...gazzettadiparma

Estranei è una storia d'amore e di fantasmi, ma raccontata con distacco: Director Andrew Haigh and star Andrew Scott weave a lonely, sometimes steamy story of love and regret, but at too much of a remove.vanityfair

Dal 1933 in Germania uccidere un ebreo non era più un reato: «Ora lo capisci il motivo delle mie emicranie» scriveva da Berlino Betty Scholem, il 18 aprile 1933, al figlio Gershom, rinomato studioso della Kabbalah presso l'università ebraica di Gerusalemme. «U ...italiaoggi