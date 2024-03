Dal clima all'autismo. Le battaglie di Veronica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Marina SantinDi Nocera, nei suoi brani affronta temi importanti, dal bullismo (di cui lei stessa è stata vittima), alla crisitica, dalla parità di genere. La sua è una storia particolare… "Mi è sempre piaciuto cantare, fin da piccola avevo una predisposizione per la musica, che i miei genitori hanno incoraggiato. Durante le elementari e le medie, però, sono stata vittima di bullismo e body shaming per il mio aspetto fisico solo perché ero più in carne delle mie coetanee. Questo mi ha segnata profondamente e mi ha portata a chiudermi e isolarmi. In questo periodo la musica è diventata la mia via di fuga da quello che provavo, trascorrevo pomeriggi interi a guardare i video delle mie icone, come Michael Jackson e Madonna, dicendomi “anch’io ce la posso fare, anch’io vorrei salire su un palco e dire ciò ...