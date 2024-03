Dal campo Ripresa ieri al ’Neri’ Pietrangeli ai box

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il volo di rientro dalla Sicilia, poi subito tutti in. Non può permettersi di pensare troppo all’uscita di scena dalla Coppa Italia il Rimini che oggi si è rituffato in clima campionato. Domenica a Lucca ai biancorossi spetta la terza trasferta in una settimana. E i punti in palio con la Lucchese pesano parecchio. Tanto quanto quelli messi in tasca lo scorso turno suldell’Ancona. Emanuele Troise ha subito richiamato tutti all’ordinesul sintetico del ’Romeo Neri’. Seduta di scarico per Morra e compagni con gli acciaccati che stanno, a piccoli passi, rientrando a regime. Avrà presumibilmente bisogno ancora di qualche giorno di riposoche a Catania è rimasto seduto in panchina al fianco di Troise a causa di un problema muscolare. Difficilmente il centrale romano tornerà a disposizione per la ...