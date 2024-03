Da quando arriva la pubblicità | cosa cambia su Prime Video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli streamer battono cassa. E sulao il sovrapprezzo. L'annuncio èto proprio dache ha comunicato la nuova tariffa attraverso una mail ai propri clienti. Il motivo della decisione è legato alla necessità di mantenere uno standard di produzione alto per tutti i contenuti mandati in onda. Vediamodice il testo della mail: “A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie tv diincluderanno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare a investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi ...

La seconda stagione di The Walking Dead : Dary l Dixon – The Book of Carol, arriverà su AMC e AMC+ nell’estate 2024. Questa anticipazione ci arriva direttamente ... (screenworld)

Personaggi: vai alla sezione: In carriera ha centrato sette volte la permanenza in massima serie subentrando sempre in corsa. Idee e precetti dell'uomo preferito da presidente in crisi. E ora tocca al ...gazzetta