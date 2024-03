Da Giurisprudenza ad Economia |  in Campania già a Marzo i test d’ingresso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Anche quest'anno l'Università Suor Orsola Benincasa è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad aprire le prove selettive per il prossimo anno accademico. Oltre tremila studenti in cinque giorni. Si chiude oggi con il record di partecipazione l'Open Weeek 2024 dell'Università Suor Orsola Benincasa, il tradizionale appuntamento con l'orientamento alla scelta dell'Università che l'Ateneo napoletano ha 'brevettato' ormai da ben 18 anni. Un successo crescente dovuto alle modalità innovative del suo svolgimento (come le 'pillole' di lezioni sugli argomenti più attuali: dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità economica ed ambientale) ma anche e soprattutto alla presenza di simulazioni guidate aiper l'iscrizione al prossimo anno accademico. Un'occasione molto formativa perché anche quest'anno l'Università Suor ...