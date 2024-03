Da due giorni minaccia di buttarsi dal quinto piano | bloccato

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Dopo dueil giovane cheva didal balcone della sua abitazione, aldi un palazzo del centro di Pescara, è nelle mani delle forze dell'ordine. Non è chiaro, al momento, se la polizia abbia fatto irruzione in casa o se il ragazzo si sia consegnato spontaneamente. Pare comunque che prima di essere prelevato, sia sceso dal balcone e sia entrato in casa. Accompagnato da numerosi poliziotti, è stato fatto uscire all'esterno del palazzo completamente avvolto da una coperta azzurra. Il personale sanitario ha prestato al giovane le prime cure sul posto; il ragazzo poi è stato trasferito in ospedale. Per oltre 44 ore è rimasto in piedi sul parapetto largo circa 20 centimetri, senza mangiare e né bere. Sul posto erano intervenuti negoziatori, squadra Volante, ...

Ponte sul Lavino chiuso per due giorni , domani e dopodomani, nel centro del capoluogo di Zola. Ma non è questione di pioggia o di allarme piena, com’era ... (ilrestodelcarlino)

Pazienti in ospedale Foggia trovano larve di mosca nel cibo: Due pazienti del reparto di malattie dell'apparato respiratorio ... compatibile con un intervallo di tempo di alcuni giorni dalla deposizione delle uova su una matrice organica idonea alla maturazione ...ansa

Congedo parentale 2024 docenti e ATA: un altro mese retribuito all’80% dopo i primi 30 giorni al 100%. Indicazioni Trento: oltre i primi 30 giorni retribuiti per intero, spetta quindi solo nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2024, di almeno un giorno di congedo di maternità o, in alternativa, di ...orizzontescuola

Un giorno in Pretura eccezionalmente in prima serata per il caso di Olindo e Rosa: Un giorno in Pretura porta in prima serata su Rai 3 l'ultimo processo che ha condannato Olindo e Rosa all'ergastolo per la strage di Erba ...tvblog