Cura della maestà | Il nostro lavoro è approfondito

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fabrizio Bertoneri e Andrea Marchini del Cai di Massa rispondono all’interrogazione di Gabriele Carioli sulleterritoriali: "Da anni insieme ad altri volontari ci dedichiamo con impegno e passione alla manutenzione, al recupero e ripristino di antichi sentieri dove spesso emergono manufatti storici come, mulini, grotte, incisioni e molto altro. Ilè un progetto molto più ampio e ambizioso che per noi non è solo un interesse personale, ma un vero impegno. La recente interrogazione del consigliere e Carioli ha messo in discussione la gestione e ladellesenza, tuttavia, averci interpellato. Ilnon si limita ad un hobby occasionale, ogni intervento fatto sul campo è frutto di un’attenta ricerca su mappe catastali, carte, ...