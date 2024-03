Cuore a cuore | un viaggio emotivo al Residence Galileo Rocca Priora

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024)– Una sala delsi è trasformata in uno “stargate”, un passaggio emozionale. L’obiettivo? Lavorare sulla fiducia, rinverdire il significato dell’atto di affidare i propri cari a una struttura e creare uno spazio per il feedback e i suggerimenti. In un clima di apertura e comprensione reciproca, i familiari hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie emozioni, i loro dubbi e le loro speranze. È stato bello vedere come la parte umana di questo incontro abbia preso il sopravvento, creando un legame sincero tra tutti i presenti. L’accoglienza e l’ascolto dei primissimi giorni sono stati costanti nel tempo, offrendo un supporto tangibile a coloro che si trovano ad affrontare una fase delicata della vita dei propri cari. Riuniti in cerchio, ...