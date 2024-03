Cultura nazionale e il libro di Mario Mori stasera allo Sporting

(Di venerdì 1 marzo 2024) Appuntamentocon un incontro letterari organizzati da Associazionedi Cristiano Romani. Questa sera alle 20club appuntamento cone Fabio Ghiberti che presentano "M.M. Nome in codice Unico". Da un uomo delle istituzioni che le istituzioni stesse hanno provato a infangare, la verità su sessant’anni di storia italiana, ilbianco dei misteri della Repubblica. Il generale(nella foto) ha vissuto la storia dell’Italia degli ultimi quarant’anni in posizioni chiave: ha conosciuto la violenza del terrorismo e della criminalità organizzata, gestendo i mesi caldi del sequestro di Aldo Moro edell’omicidio dalla Chiesa, ha fondato il ...

Si è rinnovato per altri 7 incontri, come le opere della Misericordia, il progetto Affido Culturale a Napoli grazie al sostegno del Pio Monte della ... (puntomagazine)

anche nel mondo felino, è tempo di rimettere al centro il genere femminile. Lo fa, in grande, la Città dei Gatti , edizione 2024, che inaugura in occasione ... (iodonna)

Una nazionale olimpica per la nuova palestra a Santa Barbara, Aronne: «A giugno l'inaugurazione»: Prima era tutto spacchettato tra ambiente, lavori pubblici, Cultura e turismo tra per realizzazione ... non si potranno fare manifestazioni nazionali ma solo regionali, perché il campo non è 28x15 ...ilmessaggero

L’autogol foggiano del Ministero della Cultura: Si sa che la burocrazia e il buon senso non sempre vanno d’accordo, ma quanto sta accadendo a Foggia ha dell’inverosimile. Ecco il fatto. Il Ministero della Cultura ha deciso di far sorgere nel capolu ...statoquotidiano

Confartigianato Imprese Calabria: no all’istituzione della “patente a crediti” in edilizia: "La patente a crediti in edilizia come misura per promuovere la Cultura della sicurezza sul lavoro" Confartigianato Calabria, riprendendo le posizioni già espresse dal Presidente nazionale Marco Gran ...cn24tv