Cucinare in Fiera a Pordenone 2-10 marzo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 1 marzo 2024) Da sabato 2 a domenica 10il Friuli Venezia Giulia sarà presente a “” assieme a Fab FVG – Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, con un’area istituzionale per la promozione turistica, una collettiva di 13 aziende aderenti al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” e un incontro per approfondire la conoscenza su alcune delle eccellenze del territorio regionale. Per questa edizione, il salone dell’enogastronomia dedicato al pubblico e agli appassionati troverà spazio all’interno dellaOrtogiardino, dedicata all’orticoltura, floricoltura e al vivaismo, organizzata sempre alladidal 2 al 10, e la nuova collocazione offrirà agli espositori una maggiore visibilità, contando anche sulle decine di migliaia di visitatori che nei nove giorni ...