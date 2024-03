Crollo di Giaccherino | 40 denunce Prende il via la battaglia legale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) E’ passato un mese e mezzo daldel solaio nell’antico convento di, durante quello che per due neo sposi, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, avrebbe dovuto essere il giorno più bello della loro vita. Sabato 13 gennaio, invece, la loro festa di matrimonio è finita in tragedia, con almeno sessanta feriti. Il solaio della stanza dove gli invitati stavano ballando ha ceduto e gli ospiti sono precipitati per almeno cinque metri, in un inferno di polvere e detriti. Le indagini per disastro colposo, svolte dai carabinieri di Pistoia, sotto la direzione del procuratore Tommaso Coletta, stanno proseguendo. Molto complesse le perizie ingegneristiche che dovranno far luce sullo stato dell’immobile al momento del. E per questo potrebbe essere fissato a breve l’incidente probatorio, atto ...