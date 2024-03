Cricket | l’Italia batte la Tanzania nei play-off della World Cup Challenge League e si avvicina alla qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pronto riscattoNazionale italiana dinel secondo incontrofase Super Six dei-offCup: a Kuala Lumpur, in Malesia, gli azzurri surclassano infatti la, praticamente doppiata per 325/8-163, imponendosi per 162 runs. Negli altri due incontri odierni le Vanuatu battono le Bermuda per 153-122, imponendosi per 31 runs, mentre il Kuwait sta affrontando il Bahrein. Ad un solo turno dal terminee Kuwait sono già qualificate aritmeticamente per laCup. Con 2 punti ancora da assegnare le Bermuda sono eliminate, mentre le Vanuatu possono ancora mettere in pericolo il quarto posto ...