(Di venerdì 1 marzo 2024), exdi Fse, è statodal tribunale di Bari nel processo in cui è coinvolto, assieme ad altri 12 imputati, per ilda 230...

Crac Ferrovie Sud Est, l'ex amministratore unico Luigi Fiorillo condannato a dieci anni: Luigi Fiorillo, ex amministratore unico di Fse, è stato condannato a dieci anni dal tribunale di Bari nel processo in cui è coinvolto, assieme ad altri 12 imputati, per il Crac da 230 milioni della ...msn

Sud-Est, dieci anni al Fiorillo: "Sua la colpa del Crac": Il Tribunale di Bari ha condannato a 10 anni di reclusione Luigi Fiorillo, ex numero uno delle Ferrovie Sud Est, al termine del processo per la bancarotta fraudolenta da 230 milioni di euro. Condanna ...lagazzettadelmezzogiorno

Bari, oggi la sentenza per il Crac Fse. Fiorillo: «Le mie condotte da amministratore ineccepibili»: Lo ha detto in aula l’ex amministratore unico di Ferrovie del Sud Est Luigi Fiorillo: la Procura di Bari ne ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per il Crac di 230 milioni di euro ...lagazzettadelmezzogiorno