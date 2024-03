Covid, Vaia "Dato della decrescita si è ormai standardizzato": ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 febbraio, secondo i dati del bollettino del ministero della Sanità sulla situazione epidemiologica da Covid-19 ... Francesco Vaia.notizie.tiscali

Covid: contagi in calo del 31,4% e occupazione ospedali in ulteriore diminuzione. Vaia: «Ora focus sulla prevenzione»: Nella settimana 22-28 febbraio 2024 si registrano 1.103 nuovi casi positivi al Covid-19 con una variazione di -31,4 ... standardizzato come ampiamente previsto – afferma Francesco Vaia, Direttore ...sanita24.ilsole24ore

Covid, casi in ulteriore calo: -31,4% rispetto a settimana scorsa: Roma, 1 mar. (askanews) - In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 si specifica che nella settimana compresa tra il ...notizie.tiscali