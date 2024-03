Cosmetici con sostanza vietata e giocattoli pericolosi | maxi sequestro della Finanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Macerata, 1 marzo 2024 - Sequestrati circa 250 confezioni di, talune contenenti una, nota con il nome Lilial e circa 8.300con relativi accessori privi del marchio “CE” e delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”. Blitzin due società: trovate circa 100 confezioni di articoli di profumeria e per la curapersona contenenti la predetta. In aggiunta, sono stati rinvenuti oltre 150senza la prevista etichettatura e circa 8.300 prodotti trae relativi accessori, privi del marchio “CE” e delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per garantire la tutela ...

