Così spendiamo i soldi della Tassa di Soggiorno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'imposta difa aumentare o diminuire il turismo ricettivo? Era questa la domanda più comune nel 1988, quando l’imposta fu abolita anche per paura di perdere i turisti in visita durante i Mondiali di calcio del 1990. Oggi quella domanda non è più in voga. I dati pratici parlano chiaro e mostrano un incasso nazionale di 702 milioni per il 2023, una vera e propria svolta economica per il settore turistico nel Bel Paese da Nord a Sud. E’ davvero difficile sapere dai Comuni a quanto ammontano esattamente gli incassi dell’imposta diperché spesso i tributi vanno a finire nelle casse del bilancio comunale. Tuttavia Venezia, Firenze e Matera mostrano dati in crescita: Venezia passa da un incasso di 38 milioni di euro del 2023 a una previsione di incasso di 37 (il dato è cautelativo) per il 2024, Firenze passa da 71 a 77 e Matera da 1,8 a 2 ...