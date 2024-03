Così Calzona ha cambiato il Napoli | Quella frase alla squadra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 1 marzo 2024)hailha riportato serenità e bel gioco: meno nozioni e più libertà per i giocatori, che sono tornati a divertirsi in campo. CALCIO– L’arrivo di Francescosulla panchina delha portato una vera e propria svolta nel gioco e nell’umore della. Come racconta il Corriere dello Sport, l’allenatore ha puntato tutto sulla serenità ritrovata dei giocatori.che hailInnanzitutto, come racconta il Corriere dello Sport,ha voluto trasmettere serenità ai giocatori, evitando di caricarli di eccessivi pesi mentali. Niente imposizioni tattiche o teoriche, piuttosto stimoli positivi ...