Cosenza-Catanzaro | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 1 marzo 2024)è una partita della ventottesima giornata diB e si gioca domenica alle 16:15: probabilitv e streaming. Una parte di Calabria si ferma, perchéda quelle parti è una delle partite più sentite, più accese. Negli ultimi periodi le duesi sono scontrate un poco di volte: ildalla sua ha il fatto di essere rimasto sempre in B, mentre ilsolamente quest’anno è tornato in cadetteria. L’esperienza, quindi, dovrebbe un poco giocare a favore degli uomini di Caserta che però all’andata, al Ceravolo, ci hanno rimesso le penne. Ma stavolta potrebbe anche andare in maniera diversa. Caserta (Lapresse) – ...