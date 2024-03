Cos’è l’ippoterapia che ha “salvato” anche Veronica Lario

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 1 marzo 2024)esiste da molti anni ma, ultimamente ha ottenuto una visibilità maggioregrazie ad alcuni nomi famosi che la praticano come, ad esempio,; in sostanza, comunque, si tratta di una vera e propria disciplina riabilitativa che mette al centro il rapporto tra cavallo e la persona. Com’è facile dedurre da suo nome. In particolareapporta benefici per due motivi fondamentali: da un lato diverte e dà la possibilità alle persone che si avvicinano ad essa di stare a diretto contatto con gli animali e la natura. Dall’altro lato, aiuta il corpo umano a superare i problemi in maniera dolce e naturale, evitando l’impiego di macchine fisioterapiche o azioni invasive. Per questo motivo viene spesso consigliata a persone con delle disabilità o bambini con problemi ...