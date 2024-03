Cos’è l’ichigo ichie che ha ispirato la vincitrice di Masterchef Italia 13

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Eleonora Riso, 27 anni, livornese, ha conquistato il titolo di13 con un menù tutto giapponese, semplice, giocoso ed equilibrato. Un modo per celebrare la bellezza di questo paese lontano, a cui è legato un momento bello della sua vita. Eleonora ha parlato di omaggio al, che vuol dire consapevolezza dell’unicità della vita. Una filosofia legata allo zen che si oppone alla frenesia occidentale. Come vi abbiamo spiegato qui, Eleonora ha sbaragliato tutti con la sua incredibile creatività. Lei stessa ha spiegato: “Qualche anno fa ho letto un libricino (scritto da Francesc Miralles ndr) che descriveva in modo semplice e comprensibile a noi occidentali il concetto giapponese di ichigo. Sintetizzando, stiamo parlando di un momento presente che va vissuto appieno, perché ...