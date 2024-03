“Cosa mi è successo con Simone” Stefania Pezzopane | la confessione | “L’amore l’ho pagato caro”

(Di venerdì 1 marzo 2024) La loro storia aveva fatto scalpore da subito. La storia di una onorevole del Partito Democratico e di un ex spogliarellista di 24 anni più giovane non avrebbe potuto, del resto, avere un finale diverso. Un amore travagliato il loro che dopo un momento complicato ha trovato di nuovo energia, chiudendo anche la bocca a tutti quelli che la consideravano una storia destinata a morire molto presto. Eppure i momenti difficili non mancheranno, come le chiacchiere che tanto hanno fatto male a. >> “La ca**ta più grande della tua vita”. Grande Fratello, Beatrice colpisce al cuore Varrese senza pietà Chiacchiere arrivate da chi le era molto vicino. Rivelazioni cheha voluto fare ai microfoni di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta. Puntata, in onda il prossimo 6 marzo su Rai 2, dove racconta i dieci anni d’amore ...

La finale di MasterChef Italia 2024, in onda giovedì 29 febbraio su Sky Uno e in streaming su Now TV, non è ancora iniziata, ma dopo l'ultima Mystery Box è ... (today)

Dengue in Italia, Cosa fare contro il virus Le indicazioni in uno studio: "La Dengue ha come vettore una zanzara tropicale ma anche la nostra zanzara 'locale' può essere un vettore - spiega all'Adnkronos Salute Ciccozzi -, il rischio che corriamo è che si verifichi con la ...adnkronos

Perla Vatiero parla in codice con Sergio D'Ottavi (di Alessio Falsone) e scoppia il caso al GF: Cosa è successo: All'interno della casa del Grande Fratello ci sono varie regole che i concorrenti sono tenuti a rispettare. Ad esempio, non possono nominare nessun tipo di marchio, non potrebbero indossare ...leggo

Wikipedia, schiaffo a CNET: non è più una fonte affidabile. Ecco il motivo: Secondo lo staff editoriale di Wikipedia CNET non può più essere considerata una fonte affidabile: gli articoli scritti dall'IA e la mancata trasparenza fattori chiave per il giudizio ...hwupgrade