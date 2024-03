Cortei | Schlein | “Inaccettabile il silenzio di Meloni sugli studenti”

(Di venerdì 1 marzo 2024) ROMA – E’ “” che da Giorgiae Matteo Piantedosi non siano venute parole di solidarietà verso i giovani picchiati alle manifestazioni. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly, in conferenza stampa. “Tra le critiche che abbiamo fatto alla ricostruzione di Piantedosi ne aggiungo una: èche mancasse una parola di solidarietà agliferiti in questi giorni e che mancasse da giorni una parola della presidente del Consiglio”. La premier, ha insistito, “interviene, fa battute con la stampa estera – questo le viene bene! – ma non ha speso una parola di solidarietà. Noi abbiamo detto dall’inizio: basta manganellate”. L'articolo L'Opinionista.

regionali sardegna 2024: Dopo un testa a testa fino all'ultimo voto o quasi, alla fine la candidata del Movimento 5 stelle Alessandra Todde ha vinto in Sardegna. Schlein non ha dubbi: "Meloni ha perso, l'alternativa c'è" ...dire

I manganelli di Giorgia Meloni, ma se picchia il Pd va tutto bene: Proviamo a dare una lettura indipendente e sincera alla polemica in corso: sembra che Pd e 5Stelle vogliano farci credere che se alcuni manifestanti (mentre tentavano di forzare lo sbarramento della p ...today

Scontri a Pisa e Firenze, Piantedosi «gli agenti hanno caricato per proteggersi, no a processi sommari»: "I dati sulle manifestazioni smentiscono in maniera inequivocabile una presunta strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia", ha detto il ministro dell'Interno riferendo in Parlame ...quicosenza