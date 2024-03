Cortei | Boschi all’Adnkronos | “Mattarella unisce il Paese | Meloni cerca di dividerlo”

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – "Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell'ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le parole del presidentesiano state sagge e volte a unire ile non a dividere come stando di fare la presidente". Così Maria Elenadi Iv ospite del Forum

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell'ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell’ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le ... (calcioweb.eu)

Studenti... digitali. Ecco "Bella, prof": Il libro "Bella, prof: storie di scuola ai tempi dei nativi digitali" di Paolo Boschi sarà presentato oggi alle 17 all'Associazione "Vie Nuove". Tratta delle avventure di una classe di terza media con ...lanazione

1/ Boschi, foreste e tagli abusivi. 11 milioni e mezzo di euro di sanzioni, 13mila trasgressori, 700 denunciati: Qual è il livello della legalità ambientale nella gestione dei Boschi e delle foreste italiani Questa è la domanda a cui cerca, almeno in parte, di rispondere, per la prima volta in Italia, la ...notizie.tiscali

Albano -Ariccia. anche il Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani ha partecipato alla protesta corteo contro l'inceneritore: "Il Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani, scrivono i volontari, sostiene la lotta contro il sistema discariche-inceneritori e per questo abbiamo partecipato con convinzione al corteo ...ilmamilio