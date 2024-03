Corsa dei due mari | lunedì la crono I divieti istituiti sui Viali a Mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Viareggio e la Versilia tornano a essere capitali del ciclismo. In attesa del Giro d’Italia,un gustosa antipasto per gli appassionati delle due ruote. Con la Tirreno-Adriatico che ancora una volta partirà da Lido di Camaiore con unametro individuale che interesserà per larghi tratti anche il comune di Viareggio. Per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara, la polizia municipale del comune di Viareggio ha istituito diversi provvedimenti di viabilità. Per tutta la giornata di4 marzo fino alla mezzanotte, (quindi 0-24), sonodi transito e di sosta con rimozione coatta lungo il viale Belluomini e parcheggi terrazza della Repubblica, viale Carducci, viale Manin. Ogni intersezione delle strade perpendicolari al viale Belluomini e Terrazza della ...