Corridoio marittimo per assistere i civili Gaza | il piano della Casa Bianca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ha affermato oggi ai giornalisti che l'accordo che prevede un cessate il fuoco di sei settimane tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è ancora in fase di trattativa. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che la morte di oltre 100 palestinesi durante la consegna di aiuti umanitari apotrebbe complicare i negoziati sugli ostaggi in corso, Kirby ha precisato che "è ancora troppo presto per determinare se l'incidente di ieri influenzerà gli attuali colloqui. Una volta che i combattimenti saranno fermati, sarà possibile garantire un flusso più ampio e libero degli aiuti umanitari, consentendo il graduale rilascio degli ostaggi, a partire dalle donne, dagli anziani e dai feriti. Ci impegniamo ...

