Coppa del Re | l’Athletic Bilbao piega l’Atletico Madrid e vola in finale

(Di venerdì 1 marzo 2024)stacca il pass per ladidel Re, battendoper 3-0. La squadra vincitrice aveva già trionfato all’andata in una partita vinta per 1-0. Questa sera trova il vantaggio grazie a a Inaki Williams, che sblocca il risultato al minuto 13. Successivamente, è un altro Williams, Nico, a trovare il raddoppio al 42?. Si va dunque a riposo sul 2-0.non riesce a reagire dopo l’intervallo e i padroni di casa mettono il risultato in cassaforte con la rete di Guruzeta al minuto 61. SportFace.