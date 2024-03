Coop Italia lancia 4a edizione “Close the gap Riduciamo le differenze”

“Un altro aspetto significativo della campagna Close the Gap è il coinvolgimento all'interno di un percorso evolutivo sulla Parità di genere dei nostri 800 ... (sbircialanotizia)

Pubblichiamo il testo tradotto in Italiano dell’accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia PreamboloL’Ucraina e l’Italia, di seguito ... (linkiesta)