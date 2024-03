Convergenza atlantica Biden-Meloni | perché l' uno ha bisogno dell' altro

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ucraina, Gaza, Africa, Cina, Nato sul tavolo dei leader, al loro secondo vertice a Washington. Per lei un nuovo test di affidabilità internazionale, costruito anche con l'uscita dalla viaa Seta e con la rinuncia alla presenza al club trumpista. Per lui un appoggio su una presenza leale alla guida del G7. L'analisi di Mario Del Pero (Sciences Po): "Più Macron fa De Gaulle, più Roma diventa importante per Washington"