Conti | Lo strumento è il dialogo Mazzeo | Piantedosi ferisce la città

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un incontro per ricucire il rapporto tra le istituzioni e gli studenti, quel rapporto che dopo i fatti di venerdì è stato parzialmente lacerato, o quantomeno messo in discussione. È quello che si è svolto ieri nell’aula magna del liceo Russoli, incontro rigorosamente chiuso ai giornalisti. Tra chi ha partecipato all’assemblea alcuni docenti del Liceo; la dirigente scolastica, Gaetana Zobel; il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Pisa e Livorno, Andrea Simonetti; l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto; il sindaco del Comune di Pisa, Michele; il presidente della Provincia, Massimiliano Angori e il presidente del Consiglio regionale, Antonio. Il prefettoa, Maria Luisa D’Alessandro, invitata all’assemblea, invece era assente. "Un percorso di ricucitura – ha detto-, per rimediare a quella frattura avvenuta ...