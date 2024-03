Contabile maltrattato ruba 170mila sterline ai suoi capi e li spende in una notte in droghe e escort

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 “Il mio assistito ha avuto una vita tutt’altro che felice. Per la maggior parte del tempo è stato bullizzato. Soffre di bassa autostima e si trova a disagio in mezzo alle altre persone”. E’ la difesa del legale di Darren Carvill. Lui è un ragioniere 38enne che da quattro anni lavorava comedella Mr Clutch, un’azienda che si occupa di riparazioni e manutenzione di automobili. Carvill hato 170.000dalle casse deiperrli in quello che lui ha definito “weekend di follia”. Per sua stessa ammissione il prelievo della cifra dare ine cocaina rappresenta una vendetta verso icolleghi, rei di “bullizzarlo”. Davanti al giudice, Carvill ha ...