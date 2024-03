(Di venerdì 1 marzo 2024) ROMA – Tira aria favorevole sul tema dellenon godute. Lo dimostra “l’ennesima vittoria del network legale, che restituisce a uninpernon godute, attestando a un totale di 250milagli indennizzi recuperati nell’ultimo anno”. A evidenziarlo è Francesco Del Rio, avvocato del network, nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici in fuga dagli ospedali, 7mila via dal servizio sanitario nazionale nel 2024 Rinnovo contratto medici, Naddeo (Aran) ai sindacati: ‘Basta polemiche’ Sindacati medici: ‘Stipendi sotto media Ocse, sì a tassa giochi online’ Opere pubbliche: le risorse ...

ROMA – Tira aria favorevole sul tema delle ferie non godute. Lo dimostra “l’ennesima vittoria del network legale Consulcesi , che restituisce a un medico in ... (lopinionista)

Consulcesi: ‘Dall’Asl 15mila euro a un medico in pensione per ferie non godute’: ROMA - Tira aria favorevole sul tema delle ferie non godute. Lo dimostra "l'ennesima vittoria del network legale Consulcesi, che restituisce a un medico ...lopinionista

Ispezioni ASL Lecce, oggi Pagliaro all’ex ospedale di Maglie: “Presidio da potenziare per garantire il bisogno di salute del territorio”: MAGLIE – “Il nostro tour di ispezioni nelle strutture sanitarie della Asl di Lecce ha fatto tappa oggi a Maglie, nell’ex ospedale convertito in presidio territoriale di assistenza, che ospita anche la ...corrieresalentino

Sbagliata diagnosi e terapia ad una donna, L'Asl Napoli 3 Sud condannata a pagare 1 milione di euro: Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news