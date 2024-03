Consiglio comunale a Fiumicino | approvate delibere su pari opportunità e variazione del piano cimiteriale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Durante iltenutosi ieri è stato approvato il “Regolamentosul servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità.” “E’ stato un impegno prioritario per noi l’approvazione del nuovo ‘Regolamento sul servizio educativo per il diritto allo studio all’autonomia ed all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità’. – dichiara l’assessore alle, Monica Picca -. Per la nostra Amministrazione, è cruciale valorizzare il ruolo della persona e della famiglia, promuovendo azioni e programmi volti al miglioramento della qualità della vita, alla riduzione dei bisogni e dei disagi legati all’inadeguatezza economica, alle difficoltà ...