Congerton ai saluti | l’Atalanta perde l’uomo che scovava i talenti in giro per l’Europa

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Leesi salutano dopo quasi due anni trascorsi insieme, ricchi di soddisfazioni, di acquisti vincenti e anche di cessioni che hanno fatto la storia. Perché anche quelle fanno parte del calcio e non vanno mai date per scontate. L’annuncio del suo arrivo a Zingonia era datato 7 marzo 2022, quello di addio 29 febbraio 2024. Periodo dell’anno simile, contesto diverso: Tony D’Amico non era ancora entrato nei quadri dirigenziali nerazzurri, lo avrebbe fatto solo pochi mesi dopo, inaugurando un nuovo corso che sembrava indirizzato verso una prospettiva di lungo termine. Invece il sodalizio è durato una ventina di mesi, prima che il dirigente gallese ricevesse una proposta di lavoro irrinunciabile in termini economici. Dall’Arabia Saudita, da quell’Al-Ahli a cui la Dea ad agosto ha venduto Demiral — e che ha in rosa anche Kessié ...