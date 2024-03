Confindustria | il 5 marzo un focus sul ‘Fondo di Garanzia’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 5alle ore 15.30 inBenevento ildi approfondimento sul Fondo di Garanzia e le novità previste per il 2024. Lo scorso 31 dicembre si è concluso, in special modo per il Fondo di Garanzia, un lungo periodo di interventi straordinari, e dal 1° gennaio 2024 per il mondo del credito alle imprese, ha preso avvio la nuova disciplina dello strumento di supporto al credito. La riforma del Fondo è in vigore per 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) e costituisce una prima risposta alle molteplici sollecitazioni provenienti dal mondo delle imprese. Tra le principali novità: l’ampliamento del plafond disponibile per ogni impresa, l’allargamento della platea delle aziende che possono accedere alla garanzia, l’introduzione della gratuità per le micro imprese e la ...