Concorso 50 funzionari al Comune di Napoli | riaperti i termini

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper la partecipazione alper la selezione di 50 dipendenti da assumere con il profilo dio socioeducativo. Il bando è stato modificato per consentire di presentare domanda anche a persone in possesso di titoli di laurea in precedenza non previsti. L’indicazione è venuta dall’assessore all’Istruzione Maura Striano, che ha espresso soddisfazione per la possibilità di ampliare la platea dei partecipanti al. I requisiti per l’ammissione alelencati al punto A.3 dell’articolo 2, comma 1, sono stati integrati con le seguenti lauree magistrali: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-92 ...

Napoli, modificato bando Concorso per 50 funzionari socioeducativi: Il bando iniziale, finalizzato alla selezione di complessive 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato era scaduto il 27 dicembre scorso. Il nuovo termine, per la sola ...expartibus

Concorsi Pubblici in scadenza a Marzo 2024 per 2000 assunzioni: Sono aperte le domande per il Concorso Agenzia delle dogane 2024 per funzionari, finalizzato alla copertura di 564 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede assunzioni presso gli Uffici di tutta ...ticonsiglio

Polizia locale, a Terni via il Concorso per venti nuovi agenti: Il Concorso comincerà conle prove di efficienza fisica ... Per la polizia locale il piano triennale di palazzo Spada prevede anche altre assunzioni: due nuovi funzionari di vigilanza e oltre 26 ...umbria24