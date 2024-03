Con il progetto Polis il passaporto si richiede e si rinnova negli uffici postali

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

ROMA – Ildi Poste Italiane procede a passi sempre più spediti con il lancio del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaportidei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti. La novità, che parte in via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella