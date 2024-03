Comune | aumento di capitale di oltre 3 milioni per la Fiera | 500mila euro per la videosorveglianza e riduzione del mutuo sulla GAMeC

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Arriva in Commissione 1 l’autorizzazione dell’diper l’importo di 3e 338miladeldi Bergamo, in esecuzione dell’accordo transattivo tra l’amministrazione e Bergamo. Di fatto un incremento relativo all’acquisizione di un numero di quote da parte dell’ente pubblico che, in virtù del contenzioso per il quale è stato chiamato a rispondere, maggiora così il suo numero di quote. Necessaria dunque una variazione di Bilancio, illustrata dal vice sindaco Sergio Gandi, assessore con relativa delega, esposta in sede di Commissione prima di essere portata nel Consiglio Comunale di lunedì 4 marzo. Variazione che passa, nonostante il voto di astensione della minoranza, che per bocca del consigliere della Lega Alberto Ribolla, si riserva di leggere ...