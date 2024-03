Compagnoni elogia Inzaghi | «Inter all’avanguardia | più del Manchester City!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha dato forma a un’schiacciasassi che ha fatto un passo enorme verso la seconda stella battendo l’Atalante e che adesso può fare paura anche in Europa. Secondo Mauriziovenuto a Sky Sport, andrebbero riconosciuti maggiori meriti al tecnicoista AVANGUARDIA PURA – Simoneè il direttore d’orchestra perfetto di questaschiacciasassi, plasmata proprio da lui. Maurizioriconosce i giusti meriti al tecnico nerazzurro, troppo spesso sottovalutato: «Asecondo me stiamo riconoscendo pochi meriti, c’è tanto dell’allenatore piacentino. L’ho detto tante volte: il 3-5-2 di base è un modulo che non mi piace, ma dipende da come vienepretato. Il suo è un ...