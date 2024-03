Commettevano furti d’auto “su ordinazione”; sgominata banda operante anche in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Nelle prime ore di oggi, primo marzo, le forze dell’ordine hanno arrestato 8 individui coinvolti in un’organizzazione criminale attiva in diverse province italiane, tra cui Trento, Bologna, Forlì-Cesena,e Roma. Questa rete, composta da 2 albanesi, 1 colombiano, 1 ucraino e 4 italiani, è stata accusata di associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio, inclusie ricettazione di autoveicoli. L’Indagine che ha Portato allo Smantellamento L’inchiesta, avviata nel gennaio 2018 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trento a seguito del furto di tre veicoli da un concessionario, ha rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale dedicata al furto di autovetture da concessionarie e abitazioni private. Gli autoveicoli rubati venivano successivamente consegnati a ricettatori ...