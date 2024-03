Commessa dei grandi magazzini si licenzia e chiede alla cliente di farlo sapere al suo capo | “Stavo facendo la spesa e mi ha dato l’uniforme”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Decidere di mollare il lavoro non è spesso cosa facile. Sono molti i pensieri che, prima di dare le eventuali dimissioni, una persona deve tenere in conto. Affitto,e sfizi personali sono solo alcuni degli elevati costi che bisogna affrontare. E’ anvirale su TikTok il video in cui June,in un grande magazzino, ha radicalmente cambiato la sua giornata dicendo ‘basta’ durante il turno. Una, Roxy, ha assistitosituazione e ha assunto l’incarico di comunicare al manager le dimissioni di June. “Mentre ero intenta a fare la, mi sono avvicinata ai carrelli all’ingresso, quando June mi ha chiesto del servizio clienti“, ha raccontato la tiktoker nel contenuto postato sul proprio profilo social. Con l’intento di aiutare, Roxy le ha indicato il servizio ...