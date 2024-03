Commemorazione Matteotti e Regionali | la giornata politica in diretta VIDEO

Inaugurazione della mostra "Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia": Dalla rapimento e dal barbaro assassinio di un Giacomo Matteotti perpetrato dal regime fascista non poteva non poteva che ricordava con una mostra Come un dovere di ricordo che abbiamo e anche per rac ...radioradicale

A ROMA LA MOSTRA SU GIACOMO Matteotti: Infine la sezione Il mito di Matteotti, focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo ...9colonne

GIACOMO Matteotti Vita e morte di un padre della democrazia: Infine la sezione Il mito di Matteotti, focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo ...liquidarte