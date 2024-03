(Di venerdì 1 marzo 2024) Il 90% degli atleti professionisti ricorre allaper migliorare le pernce e prevenire gli infortuni. Non fa eccezione il padel, "dove – spiega Joseph Luraschi, dottore chiropratico, presente alla 2a edizione di Padel Trend Expo (19-21 gennaio 2024, Allianz MiCO Milano)relatore al primo convegno nazionale ’La traumatologia da padel’ – se si fa prevenzione si migliorano le pernce. Gli sportivi professionisti sanno quanto è importante stare bene e non farsi male. Gli amatori forse ancora lo sottovalutano, ma dovrebbero farsi controllare prima da un Chiropratico specializzato sia per risolvere i disturbi neurofisiologici e della struttura articolare, in particolare della colonna vertebrale, che nell’azione di individuare e correggere eventuali difetti, così da prevenire i traumi". "La ...

Come sfruttare la chiropratica per andare in campo in forma: Non fa eccezione il padel, "dove – spiega Joseph Luraschi, dottore chiropratico, presente alla 2a edizione di Padel Trend Expo (19-21 gennaio 2024, Allianz MiCO Milano) Come relatore al primo convegno ...quotidiano

Gautieri: “Quando girano, calciatori Come Osimhen e Kvaratshelia sono inarrestabili”: Calzona sa il fatto suo, avendo lavorato con Sarri e Spalletti e in parte con alcuni calciatori sa Come sfruttare le caratteristiche”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri, ex calciatore di - tra ...tuttonapoli