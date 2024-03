Come impostare la modalità HDR su Windows

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'HDR è ormai presente su ogni servizio o su ogni dispositivo che fornisce immagini o video ad alta qualità. Questapotenzia la gamma dinamica dei colori, regalando immagini o video più belli, più dettagliati e soprattutto più luminosi. Se vogliamo sfruttare questasupossiamolaHDR, tenendo conto anche dei requisiti necessari per poter avviare un video HDR, in particolare se dobbiamo collegare un monitor esterno al PC (visto che sui portatili la funzione o è presente o non è presente, senza molte alternative). LEGGI ANCHE ->vedere 4K HDR su TV 1) Requisiti per utilizzare HDR suPer poter utilizzare HDR suè necessario che il computer disponga di alcuni importanti requisiti, ...