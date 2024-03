(Di venerdì 1 marzo 2024) Associazione a delinquere finalizzata alle rapine in banca, sequestro di persona e ricettazione. È l’accusa di cui a vario titolo rispondono 2 pregiudicati palermitani, in trasferta a Brescia e ospiti da una coppia di amici conterranei di casa a Gombio di Polaveno. I 4 sono finiti in cella ieri in esecuzione di un’ordinanza cautelare per 5messi a segno tra l’agosto e il novembre scorso ai danni di altrettanti istituti di credito (uno tentato) in Valtrompia. Si tratta di Fabio D’Atria, 33 anni, Vincenzo Farina, 42 anni, Davide Di Bella 50, questi residente a Polaveno con la moglie Maria Rosa La Rosa, 44 anni. Alla presunta gang il pm Alessio Bernardi e i carabinieri di Gardone imputano le rapine alle filiali Unicredit e Cassa Padana di Sarezzo (9 agosto e 8 settembre), al Credito cooperativo di Nave (22 settembre) e di Concesio (18 ottobre, non riuscita). Infine ...

Colpi in serie nelle banche: 4 in carcere: Accusa di associazione a delinquere per rapine in banca a Brescia: 2 palermitani e una coppia di amici arrestati per 5 Colpi in Valtrompia. Modus operandi collaudato e quartetto stabile individuati.ilgiorno

serie D, Top 10 gol della 24ª giornata: Trapani, Sambenedettese, Fidelis Andria e Campobasso fanno festa con le magie di Palermo, Martiniello, Varsi e Parisi. Incredibili i Colpi dalla distanza di Maragon (Dolomiti Bellunesi), Bonfiglio (No ...corrieredellosport

La migliore serie tv da guardare in base al tuo segno zodiacale: Non sapete cosa guardare Provate a consultare l’oroscopo delle serie tv e scoprire qual è quella perfetta per il vostro segno zodiacale ...dilei