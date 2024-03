Colombo | Pro Patria | sono tre settimane decisive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Fresca dei festeggiamenti per i 105 anni di storia, la Protorna in campo stasera a Trento con calcio d’inizio alle 20.45 sul terreno del Briamasco, con l’obiettivo come dice il proprio allenatore di riprendere a muovere la classifica del girone A di serie C. "Quella con il Trento - ha dichiarato mister Riccardonella conferenza stampa della vigilia - sarà una partita delicata: loro in mezzo al campomolto bravi, davanti hanno giocatori di qualità, hanno Anastasia che sta facendo un po’ il trequartista che non è propriamente il suo ruolo ma quando parte palla al piede è molto pericoloso. Anche dietro hanno giocatori di categoria, dobbiamo essere decisi, cattivi perché in questa trasferta la cattiveria e la determinazione faranno la differenza". Bisogna tornare a far punti: "Ci dobbiamo ...