Classifica FIMI | Mahmood resta alla #1 dei singoli con Tuta Gold | ma cede il primato degli album a Tony Boy Avanzano i Ricchi e Poveri

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Credits Giulia Bersani) Novità nellerelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 23 al 29 febbraio 2024: se neiè riuscito a mantenere la vetta con, negliha invece dovutore ilBoy, partito d#1 con il nuovoNostalgia (Export). Ecco tutti gli aggiornamenti.– INella Top20 deisono rimaste invariate le prime cinque posizioni: doposi riconfermano, infatti, nell’ordine, proprio come sette giorni fa, Geolier con I p’ me, tu p’ te, ...

TONY BOY conquista la numero uno nella Classifica italiana album e formati fisici. Tra i singoli sempre primo MAHMOOD: Nuova numero uno nella Classifica album Top of the Music di FIMI/Gfk. E' NOSTALGIA (EXPORT) di TONY BOY a debuttare in vetta.newsic

Annalisa. “Sinceramente” il brano più trasmesso in radio, riceverà il premio Global Force di Billboard: Inoltre, la cantante può vantare tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella Classifica ufficiale singoli FIMI/Gfk. Si conferma l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la ...sentireascoltare

Renato Zero, a Firenze un concerto lungo sei giorni: A un anno esatto da «Zero a zero — Una sfida in musica», Renato Zero parte dal Mandela Forum di Firenze anche con la tournée «Autoritratto», dedicata all’omonimo album uscito a dicembre per Tattica e ...corrierefiorentino.corriere