(Di venerdì 1 marzo 2024) "La proposta didi creareper bambini di origine straniera non si chiama “potenziamento” come dice il ministro ma si chiama ghettizzazione e va contro ogni principio di integrazione dei ragazzi e delle ragazze di origine straniera". L'articolo .

Non è stata accolta di buon grado da tutti la proposta lanciata questa mattina in un’intervista a Libero dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ... (open.online)

Classi separate per gli alunni stranieri, Piccolotti (ASV) a Valditara: “Dopo arriveranno quelle speciali per i disabili”: "La proposta di Valditara di creare Classi separate per bambini di origine straniera non si chiama “potenziamento” come dice il ministro ma si chiama ghettizzazione e va contro ogni principio di integ ...orizzontescuola

Scuola, il Ministro Valditara: "Classi di transizione per alunni stranieri": In molti Paesi, ha proseguito, “viene utilizzato un approccio combinato tale per cui gli alunni seguono alcune lezioni nella classe ordinaria e altre nell’ambito di un’offerta separata ...notizie

