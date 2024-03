Circolo Rifiugio | l’Arci accoglie nuove famiglie di profughi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa per lunedì 4 marzo alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Atripalda la conferenza stampa di avvio del progetto “Circoli Rifugio – Più Corridoi per la Libertà”. Il progetto, nato come risposta alle emergenze umanitarie ed alle situazioni di marginalità accentuate dalla crisi globale, soprattutto nell’ambito delle migrazioni forzate, si propone di ampliare la già esistente rete dei Circoli Rifugio, offrendonza e sostegno a persone provenienti dall’Afghanistan e dalla Libia. Ilrifugio gestito daldi Avellinorà sul territorio di Atripalda due nuclei monoparentali che arriveranno in Italia nei prossimi giorni attraverso i Corridoi Umanitari dalla Libia attivati dalNazionale in forza del protocollo d’intesa per ...