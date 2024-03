(Di venerdì 1 marzo 2024) "Noi allenatori in discussione sempre, con i campani servirà calma e capacità di leggere la partita" UDINE - Un alleato in più per vincere una partita di fondamentale importanza. Gabrielesa bene che c'è bisogno di tutto e di tutti per tirarsi fuori da una situazione difficile ed è felice di

Udinese-Salernitana, Cioffi: "Serve il supporto della nostra curva per tornare a vincere": Come alternative, Brenner è più Avanti di un Davis che, comunque, con il Genoa ha impattato bene". Circa gli avversari, Cioffi ha ricordato che "la Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti: ...sport.sky

Cioffi "Avanti sereno, con Salernitana serve Udinese intelligente": Christian Kabasele è un'opzione per la difesa". Non sono giorni facili per la squadra e per il tecnico, ma Cioffi va Avanti sereno: "Abbiamo lavorato come abbiamo sempre fatto, so bene che tutti gli ...sport.tiscali

UDINESE - Cioffi: "Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi per tornare a vincere": Come alternative, Brenner e' piu' Avanti di un Davis che, comunque, con il Genoa ha impattato bene". Circa gli avversari, Cioffi ha ricordato che "la Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti ...napolimagazine