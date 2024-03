Cinquecento lire | ne hai ancora una? Controllala | se è così vale quanto un’auto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando si parla di monete insubito ci viene la nostalgia e al contempo si ricercano gli esemplari più rari e di maggiore valore. Non solo le 10, le 20, le 100, ma anche le 500sono tra le monete più ricercate ed apprezzate in assoluto sul mercato. Il valore dimoneta può superare di gran lunga quello nominale riportato sulla moneta nel caso in cui siano circolati pochi esemplari, siano stati coniati con errori e/o difetti e siano state emesse monete commemorative.delle monete metalliche più ricercate ed apprezzate dagli esperti di numismatica è la moneta da 500Caravelle. Le monete da 500sono state coniate dall’anno 1958 fino all’anno dell’introduzione dell’Euro. Alcuni esemplari ...

Paura a Orosei, auto in fiamme nella notte: La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta a Orosei alle ore 22.00 circa dove un un incendio, per la quale non si esclude la matrice dolosa, ha visto coinvolta una ...vistanet

Diecimila volte il suo valore in 50 anni, "ma Boccadasse non è Portofino": Nel 1974 venne ceduta per 40 milioni di lire, poco più di ventimila euro. Oggi, per acquistarla, la richiesta è di 2,15 milioni di euro. "Boccadasse, con il suo prezzo di 12.500 euro al metro quadrato ...genovatoday

Negli anni ’70, quanto costava la vita Il pane, il caffè, gli stipendi e i beni di prima necessità e la nostalgia dei tempi andati: La benzina, poi, costava soltanto 148 lire al litro, un prezzo che oggi farebbe sognare, considerando che alla fine degli anni ’70, un aumento a 500 lire per litro generava dibattiti paragonabili a ...controcopertina